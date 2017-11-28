Ноябрь 2017 года принес существенное снижение инфляционных ожиданий населения, однако они по-прежнему чувствительны к динамике цен на отдельные товары и услуги, что создает проинфляционные риски. Об этом свидетельствуют данные опроса ООО «инФОМ», проведенного по заказу Банка России.



В ноябре прямая оценка инфляционных ожиданий населения на следующие 12 месяцев снизилась, обновив исторический минимум (8,7% после 9,9% в октябре). Прямая оценка наблюдаемой инфляции за прошедший год также уменьшилась — до 10,4% с 11,2% в предыдущем месяце.

Полученные результаты указывают на то, что население в целом ощущает замедление инфляции, фиксируемое Росстатом (2,7% в октябре), однако количественные значения наблюдаемой населением инфляции остаются завышенными.

В преддверии новогодних праздников респонденты ожидают более заметного роста цен. Это говорит о том, что инфляционные ожидания остаются подверженными влиянию краткосрочных факторов.

По мере закрепления инфляции вблизи 4% будут создаваться предпосылки для снижения уровня и волатильности инфляционных ожиданий населения.