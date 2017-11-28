По итогам октября 2017 года Сбербанк России стал лидером по приросту капитала среди банков из топ-100 по активам.

Согласно данным финансового рейтинга портала Банки.ру, совокупный объем собственных средств (капитал) кредитных организаций за октябрь демонстрирует прирост на сумму порядка 43 млрд рублей (или плюс 0,5%), составив на 1 ноября около 9,4 трлн рублей.

По итогам десятого месяца текущего года прирост собственного капитала показали 374 кредитные организации, или около 65,2% от представленных в ренкинге.

Среди банков, входящих в топ-100 по размеру активов, значительный прирост в абсолютном значении по итогам октября показали следующие пять кредитных организаций: Сбербанк (плюс 45 млрд рублей, или плюс 1,3%), Московский Кредитный Банк (плюс 36,5 млрд, или плюс 17,4%), Альфа-Банк (плюс 15,6 млрд, или плюс 5,2%), банк «ФК Открытие» (плюс 11,3 млрд, или плюс 6%, при этом на отчетную дату капитал банка — отрицательный и составляет минус 177,6 млрд) и Абсолют Банк (плюс 5 млрд рублей, или плюс 18%).

По итогам октября 2017 года сокращение собственных средств продемонстрировали 199 кредитных организаций, или 34,8% от представленных в ренкинге.

«Лидерами» по снижению капитала в октябре среди крупнейших банков по размеру активов в абсолютном выражении стали: ВТБ (минус 29,9 млрд рублей, или минус 2,8%), Рост Банк (минус 27,9 млрд, или минус 16,3%), Бинбанк (минус 18,4 млрд, или минус 42,1%), БМ-Банк (минус 10,4 млрд, или минус 22,6%) и «Российский Капитал» (минус 6,4 млрд, или минус 15,5%).