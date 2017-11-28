Чистая прибыль группы ВТБ в октябре 2017 года составила 15,6 млрд рублей, за десять месяцев — 90,9 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами 2016-го в четыре и более чем в два раза соответственно (с 3,9 млрд и 38 млрд). Такие данные отчетности по МСФО за октябрь и десять месяцев, закончившиеся 31 октября 2017-го, приводятся в сообщении ВТБ.

Чистые процентные доходы составили 39 млрд рублей в октябре 2017 года и 382,7 млрд за десять месяцев (плюс 14,7% и плюс 11,1% в годовом выражении соответственно). Рост чистых процентных доходов был вызван продолжающимся восстановлением чистой процентной маржи, составившей 4,1% за оба отчетных периода против 3,7% годом ранее.

Чистые комиссионные доходы равнялись 8 млрд рублей в октябре и 75 млрд за десять месяцев (плюс 11,1% и плюс 18,9%).

Совокупные расходы группы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов, а также прочих активов, обязательств кредитного характера и судебных исков составили 11,4 млрд в октябре и 129,6 млрд рублей за десять месяцев 2017 года, снизившись на 40,9% и 21,9% соответственно.

Расходы на персонал и административные расходы составили 22,6 млрд рублей в октябре (плюс 16,5% к октябрю-2016) и 207,6 млрд по итогам десятимесячного периода (плюс 8,7%).

По состоянию на 31 октября 2017 года совокупные активы группы ВТБ достигли 12 трлн 671,5 млрд рублей, увеличившись на 0,7% с начала 2017 года. Объем кредитов и авансов клиентам до вычета резервов вырос на 1,6% за десять месяцев до 9 трлн 640,4 млрд рублей. Объем кредитов юридическим лицам до вычета резервов сократился на 1,8% с начала 2017 года, при этом объем кредитов физическим лицам до вычета резервов вырос на 13%.

По состоянию на 31 октября доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле составила 6,3%, сократившись на 10 базисных пунктов (0,1 процентного пункта. — Прим. Банки.ру) с начала года. Коэффициент покрытия неработающих кредитов резервами на 31 октября — 104,4%.

Объем средств клиентов вырос на 19,2% за десять месяцев до 8 трлн 760,1 млрд рублей, в том числе объем средств юридических лиц увеличился на 24,3%, физических лиц — на 11,9%.

По состоянию на 31 октября 2017 года объем выпущенных долговых ценных бумаг составил 333 млрд рублей, сократившись на 16,7% с начала года.



На отчетную дату достаточность капитала первого уровня составила 13,2% (12,9% на 31 декабря 2016 года), общая достаточность капитала — 14,7% (14,6% на конец прошлого года).

