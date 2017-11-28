За октябрь общий объем размещенных в российских банках вкладов физических лиц практически не изменился (плюс 0,05% с исключением влияния валютного курса) и на 1 ноября составил порядка 24,8 трлн рублей. Всего же с начала года вклады населения без учета валютной переоценки выросли на 5,3%, говорится в материалах Банка России.



По итогам октября лидером прироста средств физических лиц в абсолютном выражении среди всех кредитных организаций, представленных в финансовом рейтинге портала Банки.ру, стал ВТБ 24, увеличивший свой портфель вкладов за месяц на 26,9 млрд рублей, или 1,2%. Депозитный портфель Россельхозбанка увеличился по итогам десятого месяца 2017 года на 17,6 млрд рублей (плюс 2,3%). Совкомбанк нарастил объем средств населения на 13,7 млрд рублей, или 5%. Четвертую и пятую строчки занимают Почта Банка и ВТБ, показавшие рост вкладов населения на 9,1 млрд и 7,3 млрд рублей соответственно.

Наибольшее сокращение депозитов физлиц в абсолютном выражении по итогам октября 2017 года показал Сбербанк — минус 38,2 млрд рублей (минус 0,3%). Далее располагается НБ «Траст» — минус 7,1 млрд рублей (минус 5,8%). На третьем месте по объему оттока средств физлиц находится Промсвязьбанк, вклады населения которого в октябре сократились на 5,8 млрд рублей (минус 1,6%). Замыкают пятерку банки Ситибанк и банк «ФК Открытие». Снижение средств физлиц в вышеуказанных банках составило 4,7 млрд и 3,5 млрд рублей соответственно.