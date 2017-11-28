Аналитический центр (АЦ) при правительстве, Высшая школа экономики и Центр стратегических разработок (ЦСР) во главе с Алексеем Кудриным поддерживают предложение Столыпинского клуба о создании специального института — «Администрации роста», или «Штаба реформ». Об этом говорится в письме АЦ в аппарат правительства по итогам проработки поручения премьера, пишут «Известия».



«В целом в ходе дискуссии была поддержана идея создания «Штаба реформ», однако участники указали на необходимость более детального обсуждения полномочий и функций предполагаемого нового органа», — отмечается в письме.

Так, например, дискуссию вызвал вопрос о ключевых показателях эффективности (КПЭ) для «Администрации роста». Например, Столыпинский клуб предлагает привязать КПЭ к созданию новых высокопроизводительных рабочих мест, однако участники дискуссии считают, что он должен быть увязан с показателем, отражающим уровень жизни населения. Например, подушевым ВВП.

По замыслу Столыпинского клуба, «Администрация роста» должна стать агентством экономического развития и иметь статус госоргана. Для ее руководителя нужно создать новую должность: помощник президента — вице-премьер правительства. В наблюдательный совет агентства могут входить заместители руководителей ведомств, управлений администрации президента и губернаторы. Основными его функциями должны стать стратегическое планирование на период до 15 лет, программное бюджетирование и мониторинг реализации программ. Например, таких как изменение налоговой системы и развитие малого бизнеса. Также Столыпинский клуб предлагает наделить «Администрацию роста» полномочиями по координации приоритетных проектов и выстраиванию дорожных карт. Подчиняться новый институт должен премьер-министру или напрямую президенту.

В случае одобрения Дмитрием Медведевым идеи создания «Администрации роста» следующим шагом должен стать доклад президенту.



Впрочем, как отметил источник, близкий к правительству, в самом Белом доме пока еще раздумывают над идеей создания нового института, ссылаясь на существование проектного офиса. Есть опасения, что могут появиться два органа с дублирующимися функциями. Создание «Штаба реформ» может помочь исполнительной власти координировать свои усилия по экономическим реформам в стране.