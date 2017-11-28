Средний срок ипотечного кредита в стране в III квартале 2017 года составил 14,9 года, увеличившись на 4,3% (или 0,6 года) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в III квартале 2016-го — 14,3 года). Таковы данные исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Стоит отметить, что самый «длинный» средний срок ипотечного кредита в III квартале 2017 года был отмечен в сегментах заемщиков до 30 лет (моложе 25 лет и от 25 до 29 лет) — 16 лет, а самый «короткий» — в возрастном диапазоне от 60 до 65 лет (8,1 года). В свою очередь, самая высокая динамика роста среднего срока ипотечного кредита по сравнению с III кварталом 2016 года была продемонстрирована в сегментах заемщиков в возрасте от 40 до 49 лет (плюс 4,9%, или на 0,7 года больше) и от 30 до 39 лет (плюс 4,8%, или на 0,8 года больше). Единственным возрастным сегментом, в котором было зафиксировано снижение среднего срока ипотечного кредита, стали заемщики старше 65 лет (минус 9,2% по сравнению с III кварталом 2016 года).



Самые «большие» значения среднего срока ипотечного кредита в регионах РФ зафиксированы в Ямало-Ненецком АО (18,09 года), Республике Дагестан (17,55 года), Тюменской области (16,99 года) и Кабардино-Балкарской Республике (16,85 года), а самые «маленькие» — в Республике Хакасия (13,69 года), Санкт-Петербурге (13,79 года), Псковской (13,81 года) и Иркутской (13,82 года) областях. В свою очередь, самая высокая динамика роста среднего срока ипотечного кредита в III квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечена в Республиках Дагестан (плюс 8,1%), Татарстан (плюс 7,8%), Ингушетия (плюс 7,3%), а также в Чечне (плюс 7,3%). Незначительное снижение данного показателя продемонстрировал только Ямало-Ненецкий АО (минус 0,1%).

«Рост среднего срока ипотечного кредита свидетельствует о том, что для заемщиков этот продукт остается востребованным, а для кредиторов — привлекательным, — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — При этом вполне естественно, что на самые «длинные» сроки берут ипотеку наиболее «оптимистично настроенные» молодые заемщики, доходы которых не всегда позволяют погашать кредиты в те же сроки, что и более «зрелым» заемщикам. Тем не менее наиболее динамично растет значение данного показателя у заемщиков в возрастном диапазоне от 30 до 50 лет, которые составляют основу экономически активного населения страны».