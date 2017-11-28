Российские кредитные организации за десять месяцев 2017 года получили совокупную прибыль в размере 692,9 млрд рублей, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. Для сравнения, за аналогичный период 2016 года банковский сектор получил совокупную прибыль в размере около 714,4 млрд.

При этом по итогам января — октября (как и по итогам предыдущего, девятимесячного, отчетного периода) прибыль сектора оказалась существенно меньше показателя за январь — август, когда прибыль достигала 997 млрд рублей. В первую очередь это объясняется признанием отрицательных финансовых результатов двух банковских групп, головные организации которых — банк «ФК Открытие» и Бинбанк — с недавнего времени проходят процедуру финансового оздоровления с применением нового механизма санации через Фонд консолидации банковского сектора.

Прибыль по итогам января — октября 2017 год в совокупном размере 1 трлн 353,7 млрд рублей получили 397 кредитных организаций. Отрицательный финансовый результат в размере 660,8 млрд рублей продемонстрировали 163 кредитных учреждения.

Отдельно в октябре наибольшую прибыль в абсолютном выражении получили Сбербанк России (64 млрд рублей), Альфа-Банк (15,1 млрд), ВТБ 24 (8,3 млрд), ЮниКредит Банк (4,8 млрд) и ВТБ Банк Москвы (3,6 млрд рублей).

Максимальный среди всех банков убыток за отчетный месяц в абсолютном выражении получили три кредитных учреждения, которые с недавнего времени перешли под контроль Фонда консолидации банковского сектора: банк «ФК Открытие» (72,5 млрд рублей), Рост Банк (26,7 млрд) и Бинбанк (16 млрд). На четвертом и пятом местах находятся БМ-Банк и Восточный Банк, убыток которых по итогам октября составил 6,4 млрд и 0,7 млрд рублей соответственно.



В результате громких санаций последнего времени банковские группы, перешедшие под контроль государства, доформировывали резервы на возможные потери по проблемным активам. За октябрь объем резервов в системе увеличился на 2,6%, составив на 1 ноября 2017-го порядка 6,4 трлн рублей.





Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк. По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 23 477,66 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 591,20 млрд, кредитный портфель — 15 724,37 млрд, обязательства перед населением — 11 341,38 млрд.