Российские кредитные организации за десять месяцев 2017 года получили совокупную прибыль в размере 692,9 млрд рублей, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. Для сравнения, за аналогичный период 2016 года банковский сектор получил совокупную прибыль в размере около 714,4 млрд.
При этом по итогам января — октября (как и по итогам предыдущего, девятимесячного, отчетного периода) прибыль сектора оказалась существенно меньше показателя за январь — август, когда прибыль достигала 997 млрд рублей. В первую очередь это объясняется признанием отрицательных финансовых результатов двух банковских групп, головные организации которых — банк «ФК Открытие» и Бинбанк — с недавнего времени проходят процедуру финансового оздоровления с применением нового механизма санации через Фонд консолидации банковского сектора.
Прибыль по итогам января — октября 2017 год в совокупном размере 1 трлн 353,7 млрд рублей получили 397 кредитных организаций. Отрицательный финансовый результат в размере 660,8 млрд рублей продемонстрировали 163 кредитных учреждения.
Отдельно в октябре наибольшую прибыль в абсолютном выражении получили Сбербанк России (64 млрд рублей), Альфа-Банк (15,1 млрд), ВТБ 24 (8,3 млрд), ЮниКредит Банк (4,8 млрд) и ВТБ Банк Москвы (3,6 млрд рублей).
Максимальный среди всех банков убыток за отчетный месяц в абсолютном выражении получили три кредитных учреждения, которые с недавнего времени перешли под контроль Фонда консолидации банковского сектора: банк «ФК Открытие» (72,5 млрд рублей), Рост Банк (26,7 млрд) и Бинбанк (16 млрд). На четвертом и пятом местах находятся БМ-Банк и Восточный Банк, убыток которых по итогам октября составил 6,4 млрд и 0,7 млрд рублей соответственно.
В результате громких санаций последнего времени банковские группы, перешедшие под контроль государства, доформировывали резервы на возможные потери по проблемным активам. За октябрь объем резервов в системе увеличился на 2,6%, составив на 1 ноября 2017-го порядка 6,4 трлн рублей.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 23 477,66 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 591,20 млрд, кредитный портфель — 15 724,37 млрд, обязательства перед населением — 11 341,38 млрд.
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2 109,06 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -177,59 млрд, кредитный портфель — 772,59 млрд, обязательства перед населением — 385,48 млрд.