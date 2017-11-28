В целях управления существующим кредитным портфелем Хоум Кредит Банк использует сервис триггеров — уведомления об изменениях в кредитной истории заемщика.



Сервис разработан Объединенным кредитным бюро и представляет собой ежедневные уведомления об изменениях в кредитной истории заемщиков, позволяющие отслеживать поведение клиента и оперативно реагировать на изменения его потребностей и платежной дисциплины. В настоящий момент ОКБ предлагает более 90 триггеров (событий), сгруппированных по пакетам в зависимости от цели использования, в том числе для кросс-продаж, управления кредитными лимитами, мониторинга платежной дисциплины и др.

«Мы используем сервис в течение двух лет и за это время смогли оценить его удобство и эффективность. На основе положительного опыта использования сервиса нами было принято решение об увеличении количества клиентов на мониторинге, а также расширении набора триггеров. Теперь мы можем оперативно отслеживать потребности всех кредитных клиентов банка и делать им выгодные кросс-селл-предложения в течение одного рабочего дня, и при этом имеем возможность оценить риски неплатежей по каждому клиенту фактически в режиме онлайн», — говорит руководитель направления риск-инфраструктуры и технологий Хоум Кредит Банка Александр Поляков.

«Данные ОКБ о темпах роста розничного кредитования в 2017 году свидетельствуют о том, что банки сохраняют фокус на работу со своими существующими клиентами, — комментирует заместитель генерального директора ОКБ Николай Мясников. — За девять месяцев текущего года банки заключили на 8% больше кредитных договоров, чем в прошлом году, при этом рост объемов кредитования в денежном выражении составил 29%. Это свидетельствует о том, что банки готовы выдавать большие суммы своим проверенным клиентам, что позволяет нарастить кредитный портфель, сохранив приемлемый уровень риска».