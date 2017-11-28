АО «АКБ «Газбанк» — достаточно крупный региональный банк (г. Самара), первоначально ориентированный на обслуживание крупных корпоративных клиентов, однако на текущий момент придерживающийся универсальной модели бизнеса. Финансовое учреждение кредитует крупные предприятия региона, а также физлиц. Базой фондирования выступают депозиты физлиц (70% от пассивов).

Основными бенефициарами банка являются известный в регионе бизнесмен Владимир Аветисян, экс-депутат Самарской губернской думы и экс-председатель совета директоров банка Олег Дьяченко (скончался 16 января 2017 года), гендиректор «Газпром Межрегионгаз Самара» (входит в структуру ОАО «Газпром») и депутат Самарской губернской думы Андрей Кислов, бывший заместитель генерального директора ОАО «Средневолжская межрегиональная энергетическая компания» Александр Гриднев (у каждого из перечисленных — по 14,41% акций банка), Татьяна Волкова (9,61%) и целый ряд физлиц-нерезидентов: граждане Швейцарии Давид Гаон (9,93%), Доминик Бразье (7,08%) и Константин Антипин (6,12%), гражданин Австрии Миклас Барбара (9,61%), гражданин Великобритании Джеффри Лоуренс Шмидт (7,68%) и др.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 27,15 млрд рублей (140-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4,71 млрд, кредитный портфель — 19,78 млрд, обязательства перед населением — 19,69 млрд.