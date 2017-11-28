Газбанк повысил ставки по рублевым депозитам.
Доходность «Универсального» (от 60 до 369 дней) составит 7—7,85% (ранее — 6,75—7,25%), а «Пенсионного» (от 101 до 369 дней) — 8% годовых (вместо 7,4%). Минимальная сумма депозитов — 10 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно.
«Мультивалютный» (эквивалент 100 тыс. рублей в совокупности по трем валютам по курсу ЦБ РФ на дату открытия вклада, от 101 до 369 дней) открывается под 6,5—6,85% годовых (прежде — под 6—6,25%). Проценты выплачиваются в конце срока.
Все вклады можно пополнять.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 27,15 млрд рублей (140-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4,71 млрд, кредитный портфель — 19,78 млрд, обязательства перед населением — 19,69 млрд.