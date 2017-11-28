В годовом выражении инфляция в России сейчас составляет 2,5—2,6%. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на IV Международном форуме Финансового университета.
«Инфляция сейчас достаточно низкая, держится на уровне 2,5—2,6%», — сказал он в ходе выступления.
Министр также подчеркнул, что достижение экономического роста на уровне более 1,5% в год возможно только при наличии структурных изменений и дополнительных стимулов.
Российская экономика может расти более высокими темпами, чем прогнозируемые на ближайшие годы 1,5—2%, но нужны структурные меры: мерами денежно-кредитной политики выход на новые темпы роста обеспечить нельзя. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступившая на пленарном заседании Государственной думы.