За период с января по октябрь текущего года в Пенсионный фонд России (ПФР) поступило 4,93 млн заявлений граждан на перевод накоплений между пенсионными фондами, что почти на 1 млн меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Таким образом, рекордно высокий задел по числу заявлений на перевод, который рынок держал в течение полугода, оказался исчерпан, пишет «Коммерсант» со ссылкой на промежуточные данные переходной кампании.



Согласно полученным данным, основной трафик пришелся на «молчунов» — бывших клиентов ПФР, переходящих в НПФ (2,8 млн заявлений), еще 2,05 млн клиентов НПФ рассчитывают сменить один фонд на другой, 66 тыс. человек планируют перейти из НПФ в ПФР.

Темпы переходной кампании 2017 года сбила августовская блокировка основного дистанционного канала приема заявлений в ПФР — через удостоверяющие центры. По итогам августа было подано всего 10 тыс. заявлений. В сентябре рынок оправился от шока, клиенты подали 160 тыс. заявлений без использования удостоверяющих центров, в октябре заявлений было подано на 100 тыс. больше, чем в сентябре.

Однако по сравнению с весенними месяцами, когда прирост исчислялся миллионами заявлений, динамика радикально замедлилась. В прошлом же году (и это обычно для рынка накоплений) именно август и осенние месяцы дали самый существенный прирост. В результате по итогам десяти месяцев общее число заявлений, поданных в 2017 году, сократилось по сравнению с прошлым годом более чем на 800 тыс. (на 1 ноября 2016-го было подано 5,71 млн заявлений).

Счетная палата рассказала о нарушениях прав граждан при смене пенсионного фонда Граждане не имеют возможности получить актуальную информацию при заключении договора с негосударственными пенсионными фондами. Об этом говорится в сообщении по итогам рассмотрения коллегией Счетной палаты итогов проверки процедур подачи застрахованными лицами заявлений о переходе (досрочном переходе) из НПФ в Пенсионный фонд России, из ПФР в негосударственные фонды и из одного НПФ в другой в электронной форме в совокупности с процедурой заключения договора об обязательном пенсионном страховании за период 2012—2016 годов.

Рынок постепенно осваивает прием заявлений в отсутствие основного дистанционного канала, но традиционно наиболее активный осенний период переходной кампании пока оказывается провальным, отмечают эксперты.