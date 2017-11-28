Московский банк «Солидарность» изменил условия по вкладам.

«Времена года» (на 92, 182 и 367 дней) в рублях открывается под 3,5—4% (ранее — под 6,5—7%), в долларах — под 0,1—0,2% (вместо 0,15—0,3%), в евро — под — 0,05—0,1% годовых (до этого — 0,1—0,2%).

Доходность депозита «Максимум» (на 120, 182, 275, 367 и 459 дней) в рублях составит 4,25—5,5% (ранее — 7—8,1%), в долларах — 0,15—0,6% (до этого — 0,3—0,75%), в евро — 0,05—0,4% годовых (прежде — 0,15—0,5%).

«Пенсионер» (на 275, 367, 551 и 734 дня) привлекается под 4,3—5,1% годовых (вместо 7—7,75%).

Проценты по вкладам выплачиваются в конце срока.

Вклады «Рантье» и «Копилка» (на 92, 120, 182, 275, 367 и 459 дней) в рублях оформляются под 3,75—5% (ранее — под 6,85—7,65%), в долларах — под 0,1—0,4% (вместо 0,15—0,5%), в евро — под 0,05—0,2% годовых (до этого — под 0,1—0,25%). По «Рантье» проценты выплачиваются ежемесячно, по «Копилке» — ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма всех вкладов, за исключением «Пенсионер», составляет 2 млн рублей, 35 тыс. долларов или евро (ранее — 100 тыс. рублей, 3 тыс. долларов или евро). Для вклада «Пенсионер» — 1 млн рублей (прежде — 3 тыс. рублей).

Предусмотрены дополнительные взносы.