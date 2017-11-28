Лишь 6% жителей России уже открыли свой бизнес (имеют бизнес в собственности или доли, акции в компаниях), при этом только 2% граждан, «не охваченных» данной сферой, готовы открыть свой бизнес. Об этом рассказал во вторник на форуме в Финансовом университете глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

«Это очень мало для страны, которая хочет быть динамичной», — указал он.



Кудрин отметил, что необходимо менять сложившуюся ситуацию и «воспитывать дух предпринимательства со школ и университетов».