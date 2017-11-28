Связь-Банк запустил кредит на рефинансирование действующих ипотечных кредитов в других банках. Процентная ставка по программе составляет 11,5% годовых. На момент до регистрации обременения в пользу банка применяется надбавка к ставке в размере 1 процентного пункта.

Денежные средства предоставляются на сумму до 60% от стоимости недвижимости, передаваемой в залог (не более 30 млн рублей). Срок кредитования может варьироваться от трех до 30 лет.

«Указанные ставки действуют при подключении комплексного ипотечного страхования. При отсутствии на момент подписания кредитного договора у заемщика полиса личного или титульного страхования ставка увеличится на 1 процентный пункт. При отсутствии страхования в последующие годы после выдачи кредита надбавка к ставке составит 3 процентных пункта», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Связь-Банк ПАО «АКБ «Связь-Банк» — крупный банк, 99,77% которого контролирует Внешэкономбанк (ВЭБ). Основными направлениями деятельности Связь-Банка являются обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в том числе Почты России и других государственных организаций, розничное кредитование, операции на рынке ценных бумаг. Ресурсная база сформирована средствами юрлиц, вкладами населения, межбанковскими ресурсами и собственным капиталом. Банк при этом широко использует фондирование от своего акционера. Стоит отметить, что ВЭБ неоднократно заявлял о намерении продать подконтрольные ему Связь-Банк и «Глобэкс» рыночному инвестору, объединив их перед продажей, однако на текущий момент эти планы так и не были реализованы.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 261,80 млрд рублей (34-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 39,42 млрд, кредитный портфель — 158,08 млрд, обязательства перед населением — 64,50 млрд.