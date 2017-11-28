Связь-Банк запустил кредит на рефинансирование действующих ипотечных кредитов в других банках. Процентная ставка по программе составляет 11,5% годовых. На момент до регистрации обременения в пользу банка применяется надбавка к ставке в размере 1 процентного пункта.

Денежные средства предоставляются на сумму до 60% от стоимости недвижимости, передаваемой в залог (не более 30 млн рублей). Срок кредитования может варьироваться от трех до 30 лет.

«Указанные ставки действуют при подключении комплексного ипотечного страхования. При отсутствии на момент подписания кредитного договора у заемщика полиса личного или титульного страхования ставка увеличится на 1 процентный пункт. При отсутствии страхования в последующие годы после выдачи кредита надбавка к ставке составит 3 процентных пункта», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.