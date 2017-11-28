RAEX («Эксперт РА») подтвердило банку «Финам» рейтинг кредитоспособности «ruBBB». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, говорится в сообщении агентства.



Ключевое позитивное влияние на рейтинг оказывают высокая достаточность собственного капитала, хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном и долгосрочном горизонте.

Поддержку рейтингу оказывает высокое качество размещенных МБК и высокое качество портфеля ценных бумаг, что дает банку возможность привлекать дополнительное фондирование в рамках сделок РЕПО в случае необходимости. Среди прочих позитивных факторов агентство отмечает высокую обеспеченность кредитного портфеля и умеренно низкую концентрацию активных операций на крупных объектах кредитного риска.

Негативное влияние на рейтинг оказывают низкое качество кредитного портфеля, невысокие показатели рентабельности деятельности. Агентство отмечает рост рентабельности деятельности в первом полугодии 2017 года, однако обращает внимание на высокую зависимость финансового результата от связанных сторон.

Сдерживающее влияние на рейтинг оказывает интенсивный наличный денежный оборот, значительную часть которого составляет внесение наличных на брокерские счета клиентов АО «Финам», что обусловлено спецификой деятельности банка.