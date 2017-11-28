Президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах для участников реновации в Москве.



Как отмечается в документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации, НДФЛ не будет облагаться разница между стоимостью старой квартиры и полученной по программе реновации.

Также участники программы освобождаются от госпошлины за регистрацию прав на полученное жилье по программе реновации.

Льготы распространяются на сделки, заключенные с 1 августа — дня, когда была утверждена программа реновации жилья.