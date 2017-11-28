Нетто-активы банков РФ, раскрывающих отчетность, за десять месяцев с начала года выросли на 4,9%, или 3,7 трлн рублей, свидетельствуют данные финансового рейтинга Банки.ру. Согласно информации, размещенной на сайте Банка России, за октябрь прирост по банковской системе составил 458 млрд рублей, или 0,6%, а совокупный объем активов на 1 ноября превысил 82,7 трлн рублей.

Пятерка лидеров по динамике нетто-активов с начала года в абсолютном выражении не поменялась: это Сбербанк (плюс 794,6 млрд рублей, или 3,5%), Национальный Клиринговый Центр (плюс 589,6 млрд, или 25,5%), ВТБ 24 (плюс 530,1 млрд, или 16,8%), Московский Кредитный Банк (плюс 391,6 млрд рублей, или 26,9%) и Газпромбанк (плюс 333,3 млрд, или 6,5%).

НКЦ и Газпромбанк оказались в числе 284 кредитных организаций (из 572 действующих на 1 ноября), показавших отрицательную динамику активов в прошлом месяце. Наибольшее сокращение нетто-активов в октябре показал ВТБ Банк Москвы (минус 106,9 млрд рублей, или 1,1%). Также из крупнейших банков активы существенно сократились у «Открытия» (минус 66 млрд, или 3%) и Росбанка (минус 36,5 млрд рублей, или 4,1%).

Сокращение активов ВТБ и НКЦ произошло за счет средств на текущих счетах корпоративных клиентов, у ВТБ это не только частные, но и государственные компании. Газпромбанк, напротив, нарастил средства на счетах «корпоратов», но отрицательная динамика за месяц сложилась из-за сокращения средств на корсчетах лоро и объемов привлеченных кредитов и депозитов от Банка России и других кредитных организаций. Санируемый банк «ФК Открытие» понемногу сократил объемы большинства ключевых источников средств в октябре, а также увеличил убыток текущего года на 72,5 млрд рублей (до 351,9 млрд).

Но сокращение нетто-активов нескольких крупных банков не мешает общей тенденции роста концентрации активов банковского сектора на крупнейших его участниках. За октябрь доли почти не изменились, но динамика с начала года остается положительной — в статистическом отношении, а не по ситуации. По данным ЦБ России, на 1 ноября доля пяти крупнейших банков составляла 55,8% активов сектора (против 55,3% на начало года), топ-20 формировали 79,2% (на начало года — 78,1%), топ-50 — уже 89,9% (на начало года — 88,7%), а топ-200 — 98,4% в общем объеме (на начало года — 97,2%).

В относительном выражении наиболее существенную динамику среди 100 крупнейших банков в октябре показал «ЦентроКредит» (плюс 34,7%, или 22,9 млрд рублей), но это «неорганический» рост, преимущественно обеспеченный средствами, привлеченными по сделкам РЕПО на срок до семи дней. С начала года динамика активов этого банка составила 8,8%, или 7,2 млрд рублей.



«Сокращение месяца» в процентном отношении в топ-100 отмечается у Эйч-Эс-Би-Си Банка (HSBC): минус 17%, или 15,1 млрд рублей. Виной тому сокращение суммы привлеченных у резидентов и нерезидентов межбанковских кредитов, а также достаточно волатильные объемы средств на депозитах юридических лиц.

