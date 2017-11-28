Сбербанк открыл первую в России бесплатную Академию риск-менеджмента, которая предоставляет студентам старших курсов и выпускникам 2016 и 2017 годов возможность пройти очную программу обучения риск-менеджменту от ведущего банка России. Занятия проводят эксперты и топ‑менеджеры Сбербанка с многолетним опытом работы в риск‑менеджменте, сообщает пресс-служба кредитной организации.



За три недели академия получила 1,2 тыс. заявок от желающих начать обучение, конкурс составил 17 человек на место.

«По результатам тестового задания мы пригласили на обучение 72 человека, большинство из них — студенты Высшей школы экономики, МГУ, Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, — отметил старший вице-президент — руководитель блока «Риски» Сбербанка Александр Ведяхин. — Мы надеемся, что академия превратит риск-менеджмент в профессию мечты для молодых специалистов».

Курс академии посвящен практическим аспектам управления рисками. Среди тем обучения — базовые понятия в области управления рисками, интегрированный риск-менеджмент, кредитный, рыночный и операционный риски, использование моделей для оценки рисков.

Продолжительность обучения в академии — шесть месяцев. Занятия проходят в офисе Сбербанка в Москве раз в неделю по будням в вечернее время, каждое из них длится около трех часов. Итоговая оценка будет учитывать работу на занятиях и выполнение заданий, а также результаты выпускного экзамена.

Слушатели программы, успешно закончившие обучение, получат сертификат Академии риск‑менеджмента и приоритет при трудоустройстве в Сбербанк. Первые 20 слушателей в рейтинге успеваемости будут приглашены на двухмесячную стажировку в одно из подразделений Сбербанка в Москве.