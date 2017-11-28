Глава ВТБ Андрей Костин не планирует баллотироваться в президенты России. Об этом он упомянул, выступая во вторник на IV Международном форуме Финансового университета «Что день грядущий нам готовит?».
«Сразу чувствуется, что Борис Юрьевич (Титов. — Прим. ред.) собрался баллотироваться в президенты: речь у него программная, — сказал Костин, выступая с докладом после бизнес-омбудсмена. — Я никуда баллотироваться не собираюсь, поэтому буду более краток».
На днях стало известно о намерении бизнес-омбудсмена Титова баллотироваться в президенты на выборах 2018 года.
Российские банки необходимо спасать за счет выкупа у них «плохих» долгов. Такое мнение высказал во вторник бизнес-омбудсмен Борис Титов.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 9 335,74 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 050,79 млрд, кредитный портфель — 5 236,59 млрд, обязательства перед населением — 566,71 млрд.