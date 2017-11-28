Глава ВТБ Андрей Костин не планирует баллотироваться в президенты России. Об этом он упомянул, выступая во вторник на IV Международном форуме Финансового университета «Что день грядущий нам готовит?».

«Сразу чувствуется, что Борис Юрьевич (Титов. — Прим. ред.) собрался баллотироваться в президенты: речь у него программная, — сказал Костин, выступая с докладом после бизнес-омбудсмена. — Я никуда баллотироваться не собираюсь, поэтому буду более краток».

На днях стало известно о намерении бизнес-омбудсмена Титова баллотироваться в президенты на выборах 2018 года.

Титов: банки нужно спасать, выкупая у них «плохие» долги

Российские банки необходимо спасать за счет выкупа у них «плохих» долгов. Такое мнение высказал во вторник бизнес-омбудсмен Борис Титов.

ВТБ Банк Москвы «ВТБ Банк Москвы» — розничное направление ПАО «Банк ВТБ», обслуживающее физических лиц и представителей малого бизнеса. ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 9 335,74 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 050,79 млрд, кредитный портфель — 5 236,59 млрд, обязательства перед населением — 566,71 млрд.