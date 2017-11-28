Значения обязательных нормативов в октябре нарушили 20 банков и одна НКО. Об этом свидетельствуют данные отчетности, размещенной на сайте Банка России. Отметим, что 19 банков, нарушивших нормативы, находятся в процессе финансового оздоровления.



Банк «ФК Открытие», в котором с 29 августа Банком России введена временная администрация для реализации мер по повышению финансовой стабильности организации при участии Фонда консолидации банковского сектора, в октябре на протяжении 22 дней нарушал все три норматива достаточности собственных средств (Н1.0, Н1.1 и Н1.2). Помимо этого, банк в течение 22 дней не выполнял норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим участникам (Н9.1), норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) и норматив использования собственных средств для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12).

Нарушителем обязательных нормативов ЦБ в сентябре стал и Бинбанк. Банк на протяжении всего месяца (31 день) нарушал нормативы достаточности базового и основного капитала (Н1.1 и Н1.2): на отчетную дату значения данных нормативов составили 1,47% и 3,69% соответственно. Кроме того, в течение 21 дня в октябре Бинбанк не соблюдал норматив достаточности собственных средств (Н1.0). Напомним, что 21 сентября 2017 года Банк России принял решение стать основным инвестором Бинбанка с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В банке работает временная администрация, в состав которой вошли сотрудники Банка России и УК ФКБС.

ЦБ становится основным инвестором Бинбанка и Рост Банка Банк России принял решение стать основным инвестором Бинбанка и Рост Банка с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

Екатеринбургский Уралтрансбанк становится нарушителем нормативов восьмой месяц подряд. В октябре на протяжении 22 дней банком не выполнялся норматив достаточности основного капитала (Н1.2). На начало нового месяца значение норматива Н1.2 по-прежнему находилось ниже установленного регулятором минимума в 6% и составляло 5,4%. В октябре кредитная организация также допустила снижение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) ниже отметки 5,125%, однако на начало нового месяца его значение составило уже 5,4%. Снижение значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125% не является нарушением норматива, однако отдельно выделяется ЦБ в отчетности. В случае если норматив демонстрирует значение ниже отметки 5,125% на протяжении шести и более операционных дней, наступают законодательные требования к банку о конвертации (мене) договоров субординированных займов в капитал.

Дочерний фининститут банка «Ак Барс» НКО «Нарат» на протяжении 26 дней нарушала норматив максимального размера риска по кредитным требованиям, возникшим по предоставленным средствам заемщикам, кроме кредитов, выданных от своего имени и за свой счет клиентам — участникам расчетов на завершение расчетов по совершенным сделкам (Н16.1).

Кроме того, в список нарушителей нормативов попали банки, проходящие процедуру санации, а также не раскрывавшие ранее отчетность на сайте ЦБ. С их перечнем и нарушенными ими нормативами можно ознакомиться в приведенной ниже таблице.

* Значения в ячейках — это количество дней в октябре, на протяжении которых кредитная организация нарушала тот или иной норматив.

По закону ЦБ имеет право не применять меры воздействия к банкам, находящимся в процессе санации.