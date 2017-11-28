От четверти до трети зарплат в России находятся в серой зоне. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на IV Международном форуме Финансового университета.

«Значительная часть экономики еще находится в серой зоне. По нашим оценкам, от четверти до трети заработных плат находятся в серой зоне. Это нарушает конкурентные условия развития российской экономики», — сказал Силуанов в ходе своего выступления.



«Сейчас подготовлены налоговые предложения в этой части и реализуются меры в части налогового администрирования», — отметил министр.