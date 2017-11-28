Наибольшие опасения у российского Центробанка вызывает продолжающееся увеличение долговой нагрузки в корпоративном секторе (особенно в развивающихся экономиках), причем риски все больше смещаются из банковского сектора в небанковскую финансовую систему. Об этом говорится в обзоре Центрального банка по финансовой стабильности за II—III кварталы 2017 года.

«В этих условиях изменения в денежно-кредитной политике ведущих центральных банков могут вызвать непредсказуемые корректировки на рынках. Меры поддержки финансовой стабильности могут потребоваться в сценарии, при котором текущая недооценка риска в условиях стресса приведет к более существенному росту рыночной волатильности, массовому оттоку капитала из ЕМЕ (с развивающихся рынков. — Прим. Банки.ру) и значительному расширению кредитных спредов. Это может сопровождаться схлопыванием «пузырей» на перегретых рынках, возобновлением снижения нефтяных цен, реализацией новых рисков, связанных с бумом на рынке криптовалют», — говорится в обзоре.

Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева отметила, что Россия выглядит стабильно на фоне других стран с развивающейся экономикой.

«Россия выглядит стабильно на фоне других стран. Устойчивость России к шокам является следствием макроэкономической политики, которая определяется и политикой ЦБ, и бюджетной политикой, и все эти факторы сработали на повышение устойчивости экономики и защищенности ее от рисков», — подчеркнула она.

