Глава Tesla и Space X Илон Маск опроверг слухи о том, что он имеет отношение к появлению биткоина.



«Это неправда. Друг несколько лет назад перевел мне долю BTC, но я не знаю, где он хранится», — написал он в своем аккаунте Twitter на вопрос одного из пользователей социальной сети.

Пользователь, на вопрос которого отвечал Маск, процитировал статью индийского издания с аргументами в поддержку версии о том, что глава SpaceX якобы имеет отношение к созданию биткоина. Авторы материала привели мнение бывшего стажера SpaceX, который сообщил, что исходный код биткоина написан «кем-то, кто отлично разбирается в языке программирования C++», который активно используется в SpaceX.

Биткоин, самая популярная в мире криптовалюта, в воскресенье обновил исторический рекорд, достигнув отметки в 9,495 тыс. долларов. Во вторник валюта приближается к 10 тыс. и стоит 9 852 доллара.