Президент ВТБ Андрей Костин с большой долей оптимизма относится к существующей экономической ситуации и полагает, что российская экономика и российский банковский сектор имеют неплохие перспективы. Об этом он заявил в ходе IV Международного форума Финансового университета «Что день грядущий нам готовит?».

«Мне кажется, что, независимо от разных подходов к оценке экономической стратегии и тактики нашей страны, российская экономика вполне справилась с большими вызовами, которые у нее были, с внешними угрозами и с внутренними проблемами», — отметил Костин.



«Конечно, при всем том, что нужно добиваться и новых реформ, и более смелых шагов, я думаю, что в целом экономический рост в России будет, равно как и рост банковского сектора», — заключил глава ВТБ.