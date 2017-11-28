Росгосстрах Банк ввел вклад «В десятку».

Минимальная сумма депозита — 5 тыс. рублей. Срок привлечения средств составляет 366 дней и предусматривает четыре периода начисления процентов: до 90 дней — 10%, с 91-го по 180-й день — 8%, со 181-го по 270-й день — 6%, с 271-го по 366-й день — 5%.

Средняя процентная ставка за полный срок размещения средств составит 7,21% годовых.

Вклад можно пополнять в течение всего срока, за исключением последнего месяца до окончания срока действия договора. Минимальная сумма допвзоса не ограничена. Проценты ежеквартально капитализируются и выплачиваются в конце срока.

«Расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1% годовых», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.