По итогам октября норматив достаточности капитала Н1.0 у десяти кредитных организаций оказался ниже отметки в 10%.

С вводом новых стандартов Базельского комитета, норматив достаточности капитала многих кредитных организаций опустился ниже отметки в 10% (минимально допустимое значение норматива Н1.0 до ввода новых стандартов). Согласно финансовой отчетности кредитных организаций, размещенной на сайте Банка России, по состоянию на 1 ноября 2017 года в этот список вошли следующие банки (без учета банков, находящихся в процессе финансового оздоровления): Промтрансбанк (9,2%), Чувашкредитпромбанк (9,25%), «Восточный» (9,31%), «Новопокровский» (9,52%), «Первомайский» (9,53%), Московский Индустриальный Банк (9,58%), Солид Банк (9,71%), Уральский Банк Реконструкции и Развития (9,73%), Русский Торговый Банк (9,83%) и Уралтрансбанк (9,94%).

Стоит отметить, что норматив Н1.0 ряда крупных банков регулярно опускается ниже 10%, что свидетельствует о значительно возросшей нагрузке на достаточность капитала кредитных организаций с введением новых стандартов, а также общей слабой капитализации банковского сектора РФ.

Напомним, что минимально допустимое значение норматива Н1.0 с 1 января 2016 года составляет 8%. Именно снижение допустимого значения до текущего уровня во многом помогает банкам соответствовать новым требованиям и стандартам «Базель III», при этом не нарушая нормативов.