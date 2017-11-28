Процентные ставки пойдут вниз только при условии, что Центральный банк будет удерживать инфляцию на уровне 4% еще в течение трех лет. Такое мнение высказал бывший министр финансов РФ, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в ходе своего выступления на IV Международном форуме Финансового университета.

«Если Центральный банк продержит эту ставку, этот уровень 4% в течение трех лет, это изменит цену денег, новые фундаментальные ориентиры для всех инвесторов появятся, что цена денег в России будет существенно ниже, чем была до сих пор. Это то, что нам фундаментально не удавалось до сих пор сделать... Центральный банк сегодня совершил революцию — уровень в 4%. Это то, во что никто не верил, все считали, что этого не достичь», — заявил Кудрин.



Также он отметил, что замедление годовой инфляции до уровня ниже 4% является временным явлением.

