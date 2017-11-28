Россельхозбанк обновил условия программы «Рефинансирование». Теперь предложение позволяет получить денежные средства на погашение задолженности не только по потребительским займам, но и по автокредитам и кредитным картам. Общее количество рефинансируемых договоров — не более трех. Часть кредитных средств можно получить наличными и направить на любые цели.



Финансирование выдается без обеспечения. Прежде, если по погашаемым кредитам были предусмотрены залог или поручительство, то по вновь выдаваемому займу тоже требовалось предоставить обеспечение.

Размер финансирования может достигать 3 млн рублей, если у клиента отсутствовали просроченные платежи в любых банках в течение последних месяцев, в остальных случаях сумма кредита ограничена 750 тыс. рублей. Прежде размер кредитования зависел от обеспечения: при его наличии — до 1 млн рублей, при отсутствии — до 750 тыс. рублей.

Для сотрудников бюджетной сферы и «надежных» клиентов срок заимствования может достигать семи лет, а ставка варьируется от 11,5% до 14,5% годовых. Прочим клиентам кредит выдается под 13,5—15% годовых на срок до пяти лет. В случае нарушения условия по целевому использованию кредитных средств ставка вырастет на 3 процентных пункта.

«Преимуществом предложения является возможность заемщика по своему усмотрению выбрать способ погашения кредита: аннуитетными или дифференцированными платежами, в последнем случае размер итоговой переплаты будет заметно ниже. Недостатком — большая надбавка за отказ заемщика от личного страхования (6 процентных пунктов)», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита не взимается.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).