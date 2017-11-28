Решение крупнейшего французского банка Societe Generale закрыть счета политической партии «Национальный фронт» было принято в соответствии с регламентами и не имеет политической подоплеки. Такое мнение озвучили во вторник в Банке Франции.

«Закрытие счетов «Национального фронта», похоже, не отражает недочетов в действиях банков по отношению к их обязательствам по регламентам и не дают оснований предположить наличие дискриминации», — говорится в официальном заявлении французского Центробанка по итогам проверки ситуации со счетами «Нацфронта», проведенной по требованию министерства экономики и финансов Франции.



Лидер партии Марин Ле Пен, незамедлительно отреагировала на это заявление Банка Франции, назвав его бессодержательным. «В действительности Банк Франции выпустил записку, чтобы не сказать нам ничего. Мы не получили ни единого дополнительного довода о том, что подтолкнуло Societe Generale внезапно закрыть счет одной из французских политических партий, ни единого», — заявила она в утреннем эфире телеканала BFM-TV.

По словам Ле Пен, в сложившихся условиях «Нацфронт» фактически лишен возможности функционировать как политическая партия, будучи не в состоянии получать партийные взносы и пожертвования от сторонников. «На этой неделе мы подадим в суд иск против этого решения Societe Generale», — сообщила политик.