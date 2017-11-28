В ближайшие пять — десять лет во всех сферах человеческой жизни грядут большие технологические изменения. Такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин на IV Международном форуме Финансового университета, отметив, однако, что научно-техническая революция идет неравномерно.

Например, многие изобретения ушли в прошлое, а некоторые достижения «заморожены» и не имеют сейчас логического развития (часть космической программы по полетам в космос), уточнил он.

«Я думаю, что при всех тех прорывах, которые есть в области информационных технологий и телекоммуникационной связи, все-таки даже обработка больших данных пока еще не привела к серьезным прорывам в целом ряде ключевых отраслей, где бы технический прогресс мог действительно серьезно поменять нашу жизнь», — добавил Костин.



Тем не менее такие прорывы на подходе, уверен он.