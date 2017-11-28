Семь человек из десяти получают социальную помощь от государства, при это нуждающихся значительно меньше. Об этом заявил в ходе выступления на IV Международном форуме Финансового университета министр финансов РФ Антон Силуанов, высказав мнение, что необходимо сократить число получателей господдержки из бюджета и увеличить выплаты тем, кто в них действительно нуждается.

«У нас большое количество получателей: семь человек из десяти получают поддержку государства. Хотя нуждающихся значительно меньше. Концентрация ресурсов тем, кто нуждается, позволит создать условия, чтобы именно те, кто нуждается, стали больше потреблять», — сказал он.

Силуанов также подчеркнул, что данное предложение находится на рассмотрении в правительстве.

Напомним, в недавнем интервью «Аргументам и фактам» бывший министр финансов РФ, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин также высказал мнение, что чрезмерный уровень бедности в России можно снизить за счет перераспределения социальных выплат в пользу нуждающихся.

Кудрин нашел рецепт снижения бедности в России Чрезмерный уровень бедности в России можно снизить за счет перераспределения социальных выплат в пользу нуждающихся. Такое мнение в интервью газете «Аргументы и факты» высказал экс-министр финансов, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. По его мнению, в стране с таким уровнем развития не должно быть столько бедных.



Кроме того, по мнению Силуанова, увеличение расходов бюджета на образование и здравоохранение без реформ в этих отраслях может привести к кризису в российской экономике.



«Нельзя увеличивать расходы без изменений внутри образования, здравоохранения и социального обеспечения», так как это может привести к новому кризису, предупредил министр.