Затраты ВТБ на внедрение новых технологий в этом году практически достигли 1 млрд долларов. Об этом рассказал во вторник на IV Международном форуме Финансового университета «Что день грядущий нам готовит?» президент — председатель правления банка Андрей Костин.

«Использование элементов искусственного интеллекта, автоматизация банковского сектора — все это будет расти очень быстро. Сегодня крупнейшие американские банки тратят миллиарды на эти цели. Например, JP Morgan тратит порядка 10 миллиардов долларов США в год на информационные технологии. Даже ВТБ уже сильно приближается к одному миллиарду», — отметил Костин.

О том, что ВТБ существенно увеличивает бюджеты на внедрение новых технологий, Костин заявил еще этим летом.

Затраты ВТБ на внедрение новых технологий дойдут до миллиарда долларов в год ВТБ существенно увеличивает бюджеты на внедрение новых технологий, заявил президент — председатель правления банка Андрей Костин на панельной сессии «Международный банковский бизнес: готовность к вызовам, открытость к возможностям» в рамках ПМЭФ.

«Действительно, где мы имеем гигантский прорыв — это в области телекоммуникаций, мобильной связи и Интернета. Эта сфера оказывает огромное влияние на банковский сектор. Банковский сектор тратит огромные деньги на развитие передовых информационных технологий... ВТБ в этом году (потратит. — Прим. Банки.ру) почти 50 миллиардов рублей на развитие таких технологий», — говорил Костин в июне этого года.



Глава ВТБ: банки не станут «айтишными кооперативами» Банковский сектор сохранится и через 20 лет, банки не станут «айтишными кооперативами», но технологии будут другими, считает глава ВТБ Андрей Костин.

При этом, по словам главы ВТБ, еще больше денег, чем на информационные технологии, банки тратят на защиту от атак злоумышленников.