Спутник, который не долетел до целевой орбиты после запуска с космодрома Восточный, был застрахован четырьмя российскими компаниями.



Как сообщили РБК в компании «СОГАЗ», риски при запуске спутника «Метеор-М № 2-1», связь с которым была потеряна после запуска с космодрома Восточный, были застрахованы по договору сострахования с АО «СОГАЗ» и еще тремя российскими компаниями на сумму 2,6 млрд рублей.

«На данный момент мы не располагаем официальными сведениями о судьбе спутника, поэтому говорить о чем-либо конкретном пока преждевременно. Мы выясняем обстоятельства ситуации, и если информация о страховом случае, распространяемая СМИ, подтвердится, мы выполним все свои обязательства, предусмотренные договором сострахования», — сообщили в пресс-службе страховой компании.

Долю участия в договоре в «СОГАЗе» комментировать отказались.

Источник РБК на страховом рынке сообщил, что тремя остальными компаниями, которые участвуют в договоре, являются ВСК, «Ингосстрах» и «Мегарусс-Д».

В «Ингосстрахе» РБК подтвердили, что являются участником договора по страхованию. «Предварительно «Ингосстрах» подтверждает, что это страховой случай, однако сказать об этом наверняка можно будет после получения официальных документов», — рассказал представитель компании Карен Асоян. В компании указали, что доля в договоре составила 35%.

В компании «АльфаСтрахование» сообщили, что участвуют в перестраховочной защите спутника, с долей участия в 120 млн рублей.

Утром 28 ноября «Роскосмос» сообщил, что специалистам не удалось установить связь со спутником «Метеор-М», поскольку он не вышел на целевую орбиту. Официальной информации, что именно случилось с космическим аппаратом и почему, пока нет.