В банковском секторе РФ восстанавливается уровень прибыльности, что во многом обусловлено увеличением чистых процентных доходов по операциям с физическими лицами. Кредитный риск, который оставался ключевой проблемой для банков в последние годы, постепенно снижается на фоне восстановления экономики. Об этом сообщается в обзоре Центрального банка по финансовой стабильности за II—III кварталы 2017 года.

«Хотя маржа по новым кредитам и депозитам населения несколько снизилась, рост доходов банков по операциям с физическими лицами продолжается за счет увеличения объема кредитования», — говорится в обзоре.

В II—III кварталах 2017 года наблюдалось уменьшение доли просроченной задолженности как по кредитам нефинансовым организациям (на 0,6 процентного пункта, до 6,6% на 1 октября 2017 года), так и по кредитам физлицам (на 0,6 п. п., до 7,5%). Среди видов экономической деятельности наибольшим количеством реализовавшихся кредитных рисков по-прежнему характеризуются строительный сектор и связанный с ним сегмент операций с недвижимым имуществом.



«Риски ликвидности банковского сектора в целом остаются на приемлемом уровне, о чем свидетельствуют высокие значения нормативов ликвидности. Ситуация с валютной ликвидностью в сентябре была менее благоприятной на фоне оттока депозитов в иностранной валюте из крупных банков. Вместе с тем банковский сектор имеет достаточно валютной ликвидности для покрытия ожидаемых погашений обязательств в иностранной валюте», — отмечают в ЦБ.

