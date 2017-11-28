В обозримом будущем банковские продукты и технологии будут очень сильно меняться, считает глава ВТБ Андрей Костин. Об этом он заявил, выступая на IV Международном форуме Финансового университета.

«Я думаю, что пользователь банковских услуг в ближайшие пять — десять лет получит новый набор (продуктов и услуг. — Прим. Банки.ру); обслуживание, может быть, станет более быстрым и качественным», — сказал Костин.



При этом банкир не исключает, что, несмотря на всеобщий переход в онлайн, на рынке останутся физические офисы банков.