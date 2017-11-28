ЦБ установил официальные курсы валют на 29 ноября. Курс доллара повысился на 13,52 копейки, составив 58,4125 рубля (58,2773 рубля на 28 ноября). Курс евро уменьшился на 0,23 копейки, до 69,4934 рубля (69,4957 рубля на 28 ноября).



Рубль постепенно будет терять внутренние факторы поддержки и встречать внешние вызовы, отмечают аналитики Нордеа Банка. По их словам, главными рисками для валют развивающихся рынков сейчас являются прохождение налоговой реформы через сенат США и возвращение интереса к американской валюте, которая демонстрирует попытки восстановить позиции на глобальном рынке.

Доллар отыгрывает позитивные данные по рынку недвижимости, опубликованные накануне, а также реагирует на новостной фон, связанный с продвижением налоговой реформы в США, поясняют эксперты.

«Статистика по продажам новых домов оказалась заметно лучше ожиданий. Касательно налоговой реформы рынок накануне также получил определенный позитив, после того как президент США Дональд Трамп в своем Twitter опубликовал сообщение об успешном продвижении проекта налоговой реформы», — говорится в аналитическом обзоре.

Потенциальное негативное влияние на рубль могут смягчить итоги встречи ОПЕК+, допускают аналитики. При этом рынок уже заложил в цену очень многое по поводу договоренностей ОПЕК в Вене, предупреждает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

«Все ждут продления соглашения о сокращении объемов добычи на 2%, причем до конца 2018 года. И именно эти ожидания толкали нефть вверх все это время», — комментирует эксперт.