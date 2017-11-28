Интерпромбанк по состоянию на 1 ноября возглавил список антирэнкинга по нормативу Н2. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Банка России. При этом значение норматива мгновенной ликвидности Интерпромбанка за месяц сократилось более чем в два раза: с 44,15% до 19,58%.



С остальными участниками антирэнкинга по нормативу Н2 (за исключением банков, проходящих процедуру финансового оздоровления) по итогам октября 2017 года вы можете ознакомиться в следующей таблице.

Наименование кредитной организации Рег. номер Значение норматива Н2 на 1 ноября 2017 года, % Интерпромбанк 3266 19,58 «Центр Международных Расчетов» 3531 20,55 Алтынбанк 2070 20,56 Донхлеббанк 2285 22,46 «Мастер-Капитал» 3011 26,18 Банк ВВБ 1093 31,64 Современный Коммерческий Инновационный Банк 3329 32,26 Банк РСИ 3415 32,34 Великие Луки Банк 598 33,14 «Новый Символ»* 370 33,62 Черноморский Банк Развития и Реконструкции 3527 35,15 «Столичный Кредит» 2853 37,13 Национальный Банк Сбережений 1949 37,76 Модульбанк 1927 37,94 Объединенный Кредитный Банк 1118 38,59 «РЕСО Кредит» 3450 38,75 «Воронеж» 654 39,06 «Хлынов» 254 39,15 «Викинг» 2 39,29 «Креди Агриколь КИБ» 1680 39,63

* У банка «Новый Символ» была отозвана лицензия 27 ноября 2017 года.

Стоит отметить, что, как показывает практика, «лидерство» в данном рейтинге и приближение значения норматива к минимально допустимому уровню (15%) может свидетельствовать о дефиците ликвидности в кредитной организации, а также может в дальнейшем привести к неспособности кредитной организации своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками.

При этом, согласно опубликованным Банком России данным, среднеотраслевой показатель отношения высоколиквидных активов к обязательствам до востребования (Н2) демонстрирует положительную динамику: на 1 января 2015 года он составлял 67%, на 1 января 2016-го — 97,5%, на 1 января 2017-го — 106,6%.