Интерпромбанк по состоянию на 1 ноября возглавил список антирэнкинга по нормативу Н2. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Банка России. При этом значение норматива мгновенной ликвидности Интерпромбанка за месяц сократилось более чем в два раза: с 44,15% до 19,58%.
С остальными участниками антирэнкинга по нормативу Н2 (за исключением банков, проходящих процедуру финансового оздоровления) по итогам октября 2017 года вы можете ознакомиться в следующей таблице.
|
Наименование кредитной организации
|
Рег. номер
|
Значение норматива Н2 на 1 ноября 2017 года, %
|
Интерпромбанк
|
3266
|
19,58
|
«Центр Международных Расчетов»
|
3531
|
20,55
|
Алтынбанк
|
2070
|
20,56
|
Донхлеббанк
|
2285
|
22,46
|
«Мастер-Капитал»
|
3011
|
26,18
|
Банк ВВБ
|
1093
|
31,64
|
Современный Коммерческий Инновационный Банк
|
3329
|
32,26
|
Банк РСИ
|
3415
|
32,34
|
Великие Луки Банк
|
598
|
33,14
|
«Новый Символ»*
|
370
|
33,62
|
Черноморский Банк Развития и Реконструкции
|
3527
|
35,15
|
«Столичный Кредит»
|
2853
|
37,13
|
Национальный Банк Сбережений
|
1949
|
37,76
|
Модульбанк
|
1927
|
37,94
|
Объединенный Кредитный Банк
|
1118
|
38,59
|
«РЕСО Кредит»
|
3450
|
38,75
|
«Воронеж»
|
654
|
39,06
|
«Хлынов»
|
254
|
39,15
|
«Викинг»
|
2
|
39,29
|
«Креди Агриколь КИБ»
|
1680
|
39,63
* У банка «Новый Символ» была отозвана лицензия 27 ноября 2017 года.
Стоит отметить, что, как показывает практика, «лидерство» в данном рейтинге и приближение значения норматива к минимально допустимому уровню (15%) может свидетельствовать о дефиците ликвидности в кредитной организации, а также может в дальнейшем привести к неспособности кредитной организации своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками.
При этом, согласно опубликованным Банком России данным, среднеотраслевой показатель отношения высоколиквидных активов к обязательствам до востребования (Н2) демонстрирует положительную динамику: на 1 января 2015 года он составлял 67%, на 1 января 2016-го — 97,5%, на 1 января 2017-го — 106,6%.