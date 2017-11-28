Проблемы Бинбанка и банка «ФК Открытие», взятых на санацию в рамках нового механизма (с участием Фонда консолидации банковского сектора), не оказали существенного влияния на российский банковский сектор в целом, но если бы было принято альтернативное решение, это могло бы создать системные риски. Об этом говорится в обзоре Центрального банка РФ по финансовой стабильности за II—III кварталы 2017 года.

По оценкам Банка России, в случае реализации альтернативного сценария — отзыва лицензий или введения моратория на удовлетворение требований кредиторов — могли бы возникнуть системные риски для финансового сектора. По состоянию на 1 июля 2017 года 39 крупнейших банковских/финансовых групп (с суммарными активами свыше 200 млрд рублей) имели вложения в обязательства санируемых организаций на сумму свыше 1 трлн рублей, из которых порядка 50% приходилось на необеспеченные операции (межбанковские кредиты, депозиты, облигации и т. д.).



В обзоре говорится, что банк «ФК Открытие» и Бинбанк столкнулись с ухудшением финансового положения и нехваткой ликвидности, которые были обусловлены агрессивной и рискованной моделью их бизнеса. «Поскольку потенциальное банкротство вызвало бы крайне негативные последствия для финансовой системы и экономики страны в целом, с учетом высокой степени взаимосвязанности с другими финансовыми организациями, Банк России принял решения о реализации мер по восстановлению их финансовой устойчивости», — напомнил регулятор в обзоре.

По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже. Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения. В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).



Банк «ФК Открытие» ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» — крупный универсальный банк. Обладает хорошо развитой сетью подразделений. Преимущественно ориентирован на комплексное обслуживание и кредитование как корпоративных, так и частных клиентов. Кроме того, активно работает в сфере инвестиционных услуг и операций на рынке драгоценных металлов. Финансовая организация является центром одноименной банковской группы. С 29 августа 2017 года основным инвестором кредитной организации выступает Банк России. В банк назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники ЦБ и УК «Фонд консолидации банковского сектора». По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2 109,06 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -177,59 млрд, кредитный портфель — 772,59 млрд, обязательства перед населением — 385,48 млрд.