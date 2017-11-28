Банк «ФК Открытие» запустил новый интернет-банк — ib.open.ru. Изменения коснулись как пользовательского интерфейса, который теперь максимально адаптирован под мобильные устройства клиентов, так и самого процесса использования.

Удобная навигация позволяет совершать базовые операции быстрее, чем в прежней версии: теперь все сервисы и продукты банка представлены на одной странице и сгруппированы по функциям. К примеру, перевести деньги на карту, телефон или осуществить платеж по реквизитам можно из одного окна — виджета, а шаблоны платежей выведены под главным меню и балансом счетов, что позволяет совершить привычный платеж в два клика.



В основе интернет-банка новая платформа — собственная разработка банка, реализованная на независимой архитектуре, обеспечивающая более стабильную работу и масштабируемость на другие сервисы. Недавно запущенный интернет-банк для малого бизнеса реализован на данной платформе, за ним последует мобильное приложение и другие дистанционные продукты банка.

«Новый интернет-банк — это не просто редизайн, это переосмысление банковского продукта. Мы полностью изменили пользовательский интерфейс и позаботились о лучшем юзабилити для наших клиентов, обеспечив стабильную работу в условиях растущей клиентской базы» — отметила начальник управления мобильного и интернет-банка «Открытия» Ксения Жигалова.

Подключиться к новому интернет-банку можно по адресу: ib.open.ru. Для этого понадобится карта «Открытия» и телефон. Текущим клиентам регистрироваться заново не потребуется. Предыдущая версия интернет-банка будет действительна до осени 2018 года.