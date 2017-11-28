Банк «ФК Открытие» запустил новый интернет-банк — ib.open.ru. Изменения коснулись как пользовательского интерфейса, который теперь максимально адаптирован под мобильные устройства клиентов, так и самого процесса использования.
Удобная навигация позволяет совершать базовые операции быстрее, чем в прежней версии: теперь все сервисы и продукты банка представлены на одной странице и сгруппированы по функциям. К примеру, перевести деньги на карту, телефон или осуществить платеж по реквизитам можно из одного окна — виджета, а шаблоны платежей выведены под главным меню и балансом счетов, что позволяет совершить привычный платеж в два клика.
В основе интернет-банка новая платформа — собственная разработка банка, реализованная на независимой архитектуре, обеспечивающая более стабильную работу и масштабируемость на другие сервисы. Недавно запущенный интернет-банк для малого бизнеса реализован на данной платформе, за ним последует мобильное приложение и другие дистанционные продукты банка.
«Новый интернет-банк — это не просто редизайн, это переосмысление банковского продукта. Мы полностью изменили пользовательский интерфейс и позаботились о лучшем юзабилити для наших клиентов, обеспечив стабильную работу в условиях растущей клиентской базы» — отметила начальник управления мобильного и интернет-банка «Открытия» Ксения Жигалова.
Подключиться к новому интернет-банку можно по адресу: ib.open.ru. Для этого понадобится карта «Открытия» и телефон. Текущим клиентам регистрироваться заново не потребуется. Предыдущая версия интернет-банка будет действительна до осени 2018 года.
По состоянию на январь 2017 года контролирующим акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 55,2% голосующих акций. Акции банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Крупнейшими бенефициарами банка являются: основатель и один из ключевых совладельцев «Открытия», председатель совета директоров «Открытие Холдинг» Вадим Беляев (17,98% голосующих акций); топ-менеджеры группы «Открытие» Рубен Аганбегян, Дмитрий Ромаев, Евгений Данкевич, Алексей Карахан (9,91%); президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и член совета директоров ЛУКОЙЛа Леонид Федун (8,91%); представители группы ИСТ Александр Несис, Алексей Гудайтис, Николай Добринов, Игорь Финогенов, Дмитрий Соколов, Игорь Цыплаков Константин Янаков (12,08%); банк ВТБ (5,51%), страховая компания «Росгосстрах» (3,75%, в том числе через доверительное управление ООО «Управление Сбережениями»), бизнесмены Михаил Паринов (3,90%) и Александр Мамут (3,68%). Миноритарным акционерам принадлежит 6,56% акций. Кроме того, часть акций банка находится в собственности самой кредитной организации, в том числе через схемы перекрестного владения.
В состав акционеров Банка «ФК Открытие» входят также институциональные инвесторы — управляющие компании, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов: НПФ электроэнергетики (4,86%), НПФ «Лукойл-Гарант» (2,46%), ОАО НПФ «РГС» (4,97%), АО НПФ «Будущее» (4,09%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2 109,06 млрд рублей (8-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -177,59 млрд, кредитный портфель — 772,59 млрд, обязательства перед населением — 385,48 млрд.