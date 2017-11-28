На пульт полиции во вторник поступила информация об угрозе минирования ряда офисов Альфа-Банка в столичном регионе.

Как сообщили Банки.ру в пресс-службе кредитной организации, в настоящий момент проверки сигналов осуществляются в плановом порядке правоохранительными органами.

Работоспособность некоторых офисов, проверенных кинологическими службами, уже восстановлена. Работа по проверке помещений продолжается.

«Альфа-Банк делает все возможное для обеспечения безопасности сотрудников и клиентов, четко следуя всем инструкциям в подобного рода ситуациях», — напомнили в пресс-службе.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщило, что силовые ведомства проверяют информацию о заложенных взрывных устройствах в отделениях Альфа-Банка в Северном Бутово и Зеленограде.