На пульт полиции во вторник поступила информация об угрозе минирования ряда офисов Альфа-Банка в столичном регионе.
Как сообщили Банки.ру в пресс-службе кредитной организации, в настоящий момент проверки сигналов осуществляются в плановом порядке правоохранительными органами.
Работоспособность некоторых офисов, проверенных кинологическими службами, уже восстановлена. Работа по проверке помещений продолжается.
«Альфа-Банк делает все возможное для обеспечения безопасности сотрудников и клиентов, четко следуя всем инструкциям в подобного рода ситуациях», — напомнили в пресс-службе.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщило, что силовые ведомства проверяют информацию о заложенных взрывных устройствах в отделениях Альфа-Банка в Северном Бутово и Зеленограде.
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка. Достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России. Основными бенефициарами кредитной организации являются ОАО «АБ Холдинг» (99,89% акций) и Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited (0,11% акций). С осени 2014 года выступает санатором банка «Балтийский».
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 2 659,54 млрд рублей (7-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 314,65 млрд, кредитный портфель — 1 628,95 млрд, обязательства перед населением — 748,45 млрд.