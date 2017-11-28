Одним из источников риска в будущем может стать высокая активность на рынке криптовалют, в том числе биткоина. Об этом говорится в обзоре ЦБ РФ по финансовой стабильности за II—III кварталы 2017 года.

«Использование криптовалют становится все более масштабным. В частности, количество сделок с биткоинами постепенно увеличивается, курс биткоина стремительно растет (в особенности в течение последнего года) при сохранении очень высокой волатильности. Объем рыночной капитализации биткоина увеличился за последние два года более чем в десять раз (в настоящее время объем капитализации составляет около 90 млрд долларов США)», — указано в обзоре.



​Курс биткоина перешагнул отметку 10 тыс. долларов Во время торгов во вторник биткоин обновил свой новый исторический максимум — за него предлагают уже свыше 10 тыс. долларов.



В ЦБ считают, что использование криптовалют несет высокие риски. «Образование «пузыря» на рынке криптовалют может привести к значительным потерям потребителей. Возможны также риски использования криптовалют в целях отмывания денег и финансирования терроризма. Задача национальных и наднациональных регуляторов — эти риски минимизировать посредством разработки согласованного подхода к регулированию рынка криптовалют и ограничения возможностей для высокорисковых вложений и операций», — отмечает российский регулятор.