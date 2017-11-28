Чистая прибыль Почта Банка с января по сентябрь текущего года по МСФО составила 817 млн рублей, что на 8% больше аналогичного показателя за 2016 год. О финансовых результатах деятельности банка рассказал президент-председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко.
Чистый операционный доход за указанный период увеличился до 23,6 млрд рублей (плюс 69% год к году). Активы банка выросли на 67%, до 191 млрд рублей.
Кредитный портфель банка увеличился на 47% и составил 171 млрд рублей. Количество продаж кредитных продуктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 77%, до 1,7 млн штук, объем продаж увеличился на 133%, до 126 млрд рублей. При этом объем выдач кредитов наличными увеличился на 161% и превысил 104 млрд человек (97% в количестве продаж).
Портфель клиентских пассивов в январе — сентябре 2017 года вырос в 3,2 раза, до 118 млрд рублей. Объем депозитов увеличился в 3,5 раза и достиг 91 млрд рублей, объем средств клиентов, размещенных на сберегательных счетах, увеличился в 3,4 раза, до 23,5 млрд рублей. Еще 3,2 млрд рублей клиенты разместили на текущих счетах (минус 3%). По итогам года банк планирует увеличить портфель средств населения до 150 млрд рублей.
«Основным драйвером роста кредитного и депозитного портфелей Почта Банка остается масштабное развитие розничной сети. В этом году мы начали работать в республиках Северного Кавказа и регионах Дальнего Востока, нарастив розничную сеть почти в два раза — до 12,5 тысячи точек присутствия. География присутствия банка также увеличилось вдвое и превысила 4,3 тысячи населенных пунктов, 88% которой составляют малые города и сельская местность. Этот фокус сохранится и в следующем году», — отметил президент-председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко.
Вместе с усилением физического присутствия растет клиентская база Почта Банка. За январь — сентябрь 2017 года она увеличилась на 1,9 млн человек и составила 5,2 млн клиентов.
Отдельное внимание банк уделяет развитию дистанционных каналов обслуживания.
ПАО «Почта Банк» (бывш. ПАО «Лето Банк») — дочерняя организация банка ВТБ 24 (50% плюс одна акция) и Почты России (50% минус одна акция). Банк специализируется на оказании широкого спектра услуг массовому розничному сегменту. Развитие филиальной сети осуществляется на базе отделений Почты России, а также в стрит-ритейле. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 217,87 млрд рублей (43-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 23,10 млрд, кредитный портфель — 184,03 млрд, обязательства перед населением — 124,27 млрд.