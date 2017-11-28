В банковском секторе РФ с начала 2015 года повысилась доля краткосрочных депозитов физических лиц — с 35% до 56%. В II—III кварталах 2017 года этот показатель продолжал расти. Об этом сообщается в обзоре Центрального банка по финансовой стабильности за II—III кварталы 2017 года.

«Данная тенденция является результатом политики банков по оптимизации процентного риска в условиях временного (среднесрочного) периода высоких процентных ставок. Данная тенденция в случае стресса может привести к реализации риска ликвидности в виде резкого оттока вкладов, а также негативно отразиться на процентной марже. Дополнительные процентные риски банков связаны с широким распространением «опциональности» вкладов: прошедший кризис уже показал риски пополняемых вкладов, но их распространение не снижается, как и вкладов с возможностью досрочного снятия», — отмечают в ЦБ.