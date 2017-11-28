«Ренессанс Кредит» продолжает работать над функциональностью интернет-банка. В дистанционном сервисе была добавлена опция выбора способа входа в систему: без СМС-подтверждения или по одноразовому паролю. Теперь пользователь самостоятельно может установить наиболее удобные для него параметры в личном кабинете, подтверждая изменение настроек с помощью СМС-кода. Оба варианта входа имеют надежную защиту и высокий уровень безопасности.
В разделе «Платежи и переводы» была реализована возможность создания шаблона вне процесса проведения операции. Кроме того, в форме ввода реквизитов добавлена информация о сроках зачисления платежа или перевода, а также об остатке дневного лимита на проведение операций через дистанционные сервисы «Ренессанс Кредита».
«Насколько удобными и простыми в использовании являются интернет-банк и мобильное приложение, можно оценить за несколько минут. Поэтому мы заботимся о том, чтобы удаленное взаимодействие клиента с банком всегда было максимально комфортным — как в первые секунды после входа в систему, так и в дальнейшем. Полагаю, что активный рост числа постоянных пользователей интернет- и мобильного банка «Ренессанс Кредит» является прямым подтверждением высокого уровня функционального развития наших онлайн-сервисов», — прокомментировал исполнительный директор, начальник управления по развитию дистанционного бизнеса и продвижению банковских продуктов «Ренессанс Кредита» Алексей Грибков.
ООО «КБ «Ренессанс Кредит» — крупный столичный розничный банк, специализирующийся на предоставлении кредитов наличными и кредитов на покупку товаров в точках продаж компаний-партнеров, выдаче кредитных карт, привлечении средств граждан во вклады и проведении операций на валютном рынке. Основным источником фондирования кредитной организации выступают средства физических лиц.
На сегодняшний день конечным основным владельцем банка «Ренессанс Кредит» является Михаил Прохоров, контролирующий через «Ренессанс Капитал Инвестментс Лимитед» и «Онексим Холдингз Лимитед» 86,00% в капитале банка. Еще 7,50% принадлежит компании «Лемерсон Финанс Лимитед» (конечный бенефициар — Игорь Кесаев), 6,5% у Евгения Юрченко.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 123,72 млрд рублей (59-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 17,32 млрд, кредитный портфель — 107,72 млрд, обязательства перед населением — 86,00 млрд.