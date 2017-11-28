«Ренессанс Кредит» продолжает работать над функциональностью интернет-банка. В дистанционном сервисе была добавлена опция выбора способа входа в систему: без СМС-подтверждения или по одноразовому паролю. Теперь пользователь самостоятельно может установить наиболее удобные для него параметры в личном кабинете, подтверждая изменение настроек с помощью СМС-кода. Оба варианта входа имеют надежную защиту и высокий уровень безопасности.



В разделе «Платежи и переводы» была реализована возможность создания шаблона вне процесса проведения операции. Кроме того, в форме ввода реквизитов добавлена информация о сроках зачисления платежа или перевода, а также об остатке дневного лимита на проведение операций через дистанционные сервисы «Ренессанс Кредита».

«Насколько удобными и простыми в использовании являются интернет-банк и мобильное приложение, можно оценить за несколько минут. Поэтому мы заботимся о том, чтобы удаленное взаимодействие клиента с банком всегда было максимально комфортным — как в первые секунды после входа в систему, так и в дальнейшем. Полагаю, что активный рост числа постоянных пользователей интернет- и мобильного банка «Ренессанс Кредит» является прямым подтверждением высокого уровня функционального развития наших онлайн-сервисов», — прокомментировал исполнительный директор, начальник управления по развитию дистанционного бизнеса и продвижению банковских продуктов «Ренессанс Кредита» Алексей Грибков.