Устойчивое снижение рисков по портфелю беззалоговых ссуд вызвано замещением поколений кредитов 2011—2013 годов, характеризующихся высокой долговой нагрузкой заемщиков, новыми выдачами. Об этом говорится в обзоре Центрального банка РФ по финансовой стабильности за II—III кварталы 2017 года.

По сектору в целом доля «плохих» ссуд за 12 месяцев снизилась на 2,4 процентного пункта — до 14,9%, а по группе банков, специализирующихся на необеспеченном потребительском кредитовании, — на 4,6 п. п., до 27,5%.



«Кредитное качество поколений кредитов, предоставленных в мае — сентябре 2016 года, демонстрирует минимальный уровень риска с 2010 года: ожидаемая доля «плохих» ссуд по данным винтажам на 12-й месяц с момента предоставления составляет 4% (против 10—12% в 2015-м)», — говорится в обзоре.