Все банковское сообщество Европы категорически недовольно теми процессами в сфере надзора, которые стали результатом кризиса 2007—2008 годов. Об этом заявил во вторник в ходе своего выступления на IV Международном форуме Финансового университета «Что день грядущий нам готовит?» президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Он отметил, что поддерживает это недовольство, и указал, что его причиной является убежденность политических руководителей и надзорных органов стран, прежде всего западных, в том, что «все проблемы и все зло идут от банков». В связи с этим был введен «абсолютно новый набор механизма банковского надзора» — «Базель III», а затем и «Базель IV», напомнил банкир.



«Он серьезно ужесточил требования к капиталу, удорожил банковское обслуживание, увеличил затраты банков на капитал и на резервы. Я считаю, что России все это особенно тяжело, поскольку наша экономика находится не в той категории рейтингов, в которой находятся все крупнейшие западные страны, скажем, европейские, — отметил Костин. — В силу всего этого в последние годы идет очень серьезное торможение банковского развития в Европе. Банки перестали играть роль моторов, двигателей экономического роста, что непосредственно сказывается на уровне развития и Западной Европы, и отчасти России (в меньшей степени Америки, потому что американский рынок куда больше ориентирован на нерегулируемые финансовые организации, чем европейский, и регулирование там менее жесткое, чем в Европе), что вызывает большой негатив сегодня со стороны банкиров. Я регулярно встречаюсь по крайней мере с 40—50 руководителями банков Европы и Соединенных Штатов. У них есть однозначное жесткое мнение по этому поводу».