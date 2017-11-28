Банковский надзор с годами будет повсеместно только ужесточаться. Такое мнение высказал во вторник на форуме в Финансовой академии президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Я думаю, что здесь ситуация вряд ли изменится: надзорные органы будут продолжать достаточно жестко регулировать банковский сектор, вводя дополнительные нормы и ограничения. Слишком сильно они, видимо, испугались кризиса (2007—2008 годов. — Прим. Банки.ру)», — сказал он.



Банкир отдельно отметил, что, по его мнению, данный кризис был «кризисом очищения». «За один год он расчистил некоторые проблемы, накопившиеся «пузыри», и затем банковский сектор в мире начал развиваться достаточно успешно. Даже в России один год был провал, после чего наша страна вступила в полосу достаточно хорошей стабильности», — заявил Костин.