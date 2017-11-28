Период реализации основных рисков в банковском секторе практически пройден, доля «плохих» долгов юридических лиц стабилизировалась на уровне 8,7% без учета тех банков, которые находятся на санации. Об этом заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

Центробанк отмечает снижение кредитного риска в банковском секторе В банковском секторе РФ восстанавливается уровень прибыльности, что во многом обусловлено увеличением чистых процентных доходов по операциям с физическими лицами. Кредитный риск, который оставался ключевой проблемой для банков в последние годы, постепенно снижается на фоне восстановления экономики. Об этом сообщается в обзоре Центрального банка по финансовой стабильности за II—III кварталы 2017 года.

«Наблюдается улучшение кредитного качества по портфелям ссуд, предоставленных физическим лицам. Это связано со снижением доли «плохих» суд в необеспеченном кредитовании: эта доля снизилась примерно до 15%, чуть ниже, на 1 октября», — напомнила она.

«На фоне восстановления экономики мы наблюдаем циклическое снижение уровня системных рисков», — заключила Юдаева.