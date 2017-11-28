Фондовые площадки Азии завершили торги вторника разнонаправленной динамикой ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 просел на 0,04% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 486,24 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,02% до 29 680,85, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite поднялся на 0,34% до 3 333,66 пункта. Сингапурский Straits Times Index повысился на 0,17% и завершил сессию на отметке 3 442,35. Южнокорейский KOSPI показал рост на 0,25% до 2 514,19 пункта.