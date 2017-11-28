Российский банковский сектор «заболел» еще во времена своего становления, считает глава ВТБ Андрей Костин. Об этом он заявил на IV Международном форуме Финансового университета «Что день грядущий нам готовит?».

Костин указал, что в последнее время в банковском секторе России произошел ряд изменений. Так, появилась новая категория российских банков — банки, акционером которых является ЦБ РФ.



«Я бы не осуждал Центральный банк за это, потому что в 90-е годы, когда я начинал заниматься банковским бизнесом, было вполне видно, что банковский капитал формировался во многом за счет суррогатных и прочих средств. Конечно, наш банковский сектор априори был болен, необходимо было заниматься его расчисткой и укреплением», — прокомментировал ситуацию Костин.